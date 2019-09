Nascite protratte rispetto al normale, è emergenza ricci in Liguria

Savona – E’ emergenza ricci in Liguria, dove le nascite dei piccoli esemplari si sono protratte rispetto al normale periodo presumibilmente per i cambiamenti climatici.

Le continue nascite hanno costretto i volontari della Protezione Animali a compiere diversi soccorsi di giovani esemplari in difficoltà.

L’ultima cucciolata di tre piccoli ricci senza madre è stata recuperata recentemente in un giardino del quartiere savonese di Villapiana ed è ora in cura.

I piccoli non saranno autosufficienti prima dell’inizio della brutta stagione e quindi occorrerà ricoverarli per tutto l’inverno; anaoghe situazioni si stanno verificando anche in provincia di Genova dove il Centro Recupero Animali Selvatici dell’Enpa di Campomorone sta fronteggiando diversi ricoveri.

Quella dei ricci è solo l’ultima emergenza tra le tante che stanno riguardando la fauna selvatica ferita, malata e in difficoltà.

Le emergenze che si susseguono, come specifica Enpa Savona, “dovrebbero allarmare e interessare i Consigli e le Giunte Regionali, cui spetta per legge l’organizzazione dei soccorsi; ma mentre diverse Regioni hanno già provveduto (come ad esempio il confinante Piemonte) in Liguria la fauna selvatica continua a essere vista solo come oggetto di caccia e un servizio pubblico di soccorso è ancora vergognosamente assente“.