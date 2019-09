Genova – Concorso fotografico Luoghi di vita, meditazioni fotografiche

Le associazioni Casana 11 e Presente Futuro, in collaborazione con LiguriaOggi.it, organizzano un evento fotografico che ha come tema la città di Genova letta e raccontata attraverso immagini che presentino i luoghi nei quali la vita quotidiana meglio si manifesta e si racconta.

Le immagini metteranno a confronto la contemporaneità e il passato utilizzando oltre alle foto di tutti i fotografi partecipanti anche foto d’epoca dell’archivio del fotografo Bergami.

La mostra sarà allestita in luoghi diversi della città, ognuno destinato ad accogliere un aspetto particolare di questo viaggio per immagini.

Si tratta di una mostra interattiva. In alcuni dei luoghi prescelti si chiederà ad esempio ai visitatori di partecipare all’allestimento anche portando oggetti della vita materiale da esporre.

In altri, come nei locali coinvolti, verrà chiesto ai ristoratore di fotografare il suo locale.

Questi i luoghi al momento definiti per ospitare la mostra:

Biblioteca Berio

Mercato del Carmine

Associazione Casana 11

La pinsa in San Bernardo

Bootleg

Piccola enoteca

Batarò

Osteria i pescatori

Hostaia da ü Giobatta

Istruzioni per i fotografi partecipanti: spedire per le selezioni massimo 6 scatti a casana11.ge@gmail.com entro il 15 ottobre . Le foto selezionate dovranno essere stampate in formato max 50×70 e fornite entro il 5 novembre su fondo (possibilmente nero o bianco) provvisto di attaccaglia, presso Associazione Casana 11 Genova.

Visto l’eccezionalità dell’evento totalmente gratuito si raccomanda la puntualità nel rispetto delle dead line e si informa che le immagini esposte non saranno rese ma conservate nell’archivio associativo per eventuali prossimi eventi. La location dove l’artista vedrà esposte le sue opere è a totale discrezione degli organizzatori