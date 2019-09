Lagaccio – Aggredisce e deruba la sua ex fidanzata, arrestato

Genova – Quando la sua ragazza gli ha comunicato l’intenzione di non volerlo rivedere e di voler cessare la relazione, lui ha dato in escandescenze e poi ha chiesto con fare minaccioso del denaro.

La giovane si è rifugiata in bagno ed ha chiamato le forze dell’ordine che sono accorse trovando l’uomo, un 30enne di origini peruviane, irregolare nel nostro Paese, mentre si allontanava con una valigia contenente vari oggetti di valore sottratti all’abitazione della ex e una somma di denaro trovata e rubata nella casa.

Gli agenti lo hanno bloccato ed arrestato e sono corsi a prestare soccorso alla donna, che era ancora asserragliata nel bagno.

L’episodio è avvenuto questo pomeriggio in via del Lagaccio, nell’omonimo quartiere genovese.

La giovane ha raccontato agli agenti di aver deciso di interrompere la relazione con l’uomo, durata circa un anno, e di aver subito minacce subito dopo averlo informato della sua decisione.

L’uomo avrebbe chiesto denaro e al rifiuto della ragazza l’avrebbe colpita prima con uno schiaffo e poi con dei calci.

Mentre la giovane riusciva a chiudersi in una stanza l’uomo ha cominciato a raccogliere tutte le cose che potevano avere un valore e le ha infilate in alcune borse e trolley.

La giovane è finita in ospedale con 7 giorni di prognosi, per lui sono scattate le manette e il rito per direttissima questa mattina.