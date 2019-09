Meteo Liguria – Torna i sole ma domani nuova perturbazione

Momentanea ripresa delle condizioni di bel tempo ma per la giornata di domani, mercoledì 25 settembre, è previsto il passaggio di una nuova veloce perturbazione che porterà nuvole e qualche acquazzone.

Queste le previsioni meteo del centro limet liguria:

Martedì 24 settembre 2019

Al mattino cielo sereno o al più leggermente velato su tutta la regione. Nel corso del pomeriggio nubi basse in aumento sul Savonese e Genovese. Ancora ampie schiarite altrove.

Venti prevalentemente a regime di brezza

Mare mosso, molto mosso al largo per onda da sud-ovest

Temperature: minime stazionarie, massime in aumento. Valori che oscilleranno tra i 14 e i 25 gradi sulla costa e tra i 7 e i 21 gradi nell’entroterra.

Mercoledì 25 settembre 2019

Nubi in aumento su tutta la regione. Possibili rovesci al più moderati più probabili sul settore centro-orientale.

Venti deboli o localmente moderati dai quadranti meridionali per buona parte della giornata.

Mare mosso a ponente, molto mosso a levante.

Temperature: in lieve calo.

Giovedì 26 settembre 2019

Cielo parzialmente nuvoloso su gran parte della regione