Migrante pulisce la strada e viene multato dai vigili

Mestre – Una multa da 350 euro per aver ripulito senza autorizzazione un tratto di strada, armato di scopa e di paletta. Ha sollevato un vespaio di proteste la decisione dei vigili urbani della cittadina veneta di sanzionare un giovane migrante che da giorni ha deciso di pulire le strade con scopa e paletta e mostrando un cartello nel quale si legge “voglio integrarmi senza chiedere l’elemosina”.

Il giovane è molto conosciuto e benvoluto da residenti della zona e dai tanti commercianti che, in cambio di un ottimo servizio di pulizia, erano soliti offrire generi di prima necessità e qualche spicciolo per mangiare e quando gli agenti lo hanno fermato e multato è scoppiata una protesta che, in breve, si è trasferita sui social diventando virale in tutta Italia.

Lo stesso comando della polizia locale di Mestre è intervenuto precisando che la sanzione verrà ritirata e il giovane potrà proseguire la sua attività di volontariato per il decoro della città.