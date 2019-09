Pedofilia – Offriva denaro a minorenni per avere rapporti sessuali, arrestato ad Arma di Taggia

Arma di Taggia (Imperia) – Teneva sotto controllo il parcheggio degli scooter di un noto centro commerciale di Arma di Taggia e lasciava biglietti osè, con offerte di denaro in cambio di prestazioni sessuali, ai ragazzini che lasciavano il loro mezzo a due ruote. Un uomo di 53 anni è stato scoperto e costretto all’obbligo di dimora a Sanremo, dove abita, in attesa che vengano concluse le indagini su un presunto giro di induzione alla prostituzione e detenzione per scambio di materiale pedo-pornografico.

L’uomo circuiva minorenni nel centro commerciale offrendo cospicue somme di denaro in cambio di prestazioni sessuali, anche di gruppo.

In alcuni bigliettini, infatti, l’uomo aveva precisato che se il minorenne si fosse appartato con lui in compagnia di amici, le somme sarebbero aumentate sensibilmente.

In casa dell’uomo sono stati sequestrati archivi elettronici contenenti un ingente quantitativo di materiale pedo-pornografico che forse l’uomo ha realizzato durante gli incontri sessuali con le sue “prede”.

La pedofilia è in aumento in Italia dove troppo spesso viene “sottovalutata” poiché i malati viaggiano spesso in Paesi esotici per procurarsi incontri sessuali a buon prezzo e con scarso rischio di finire in carcere.

Gli analisti sono concordi nel ritenere che l’Italia sia uno dei paesi più interessati al turismo sessuale e che si faccia molto poco per identificare e arrestare questi delinquenti che viaggiano spesso in Paesi come la Thailandia, il Brasile, Cuba o l’area orientare in genere con il solo scopo di fare incontri sessuali con minori e a pagamento.

Una volta tornati in Italia, i pedofili cercano comunque nuove prede anche senza viaggiare lontano. Lo stimolo deviato e causato da una malattia psichiatrica non si arresta ed anzi è stimolata dai viaggi più o meno frequenti.