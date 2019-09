Savona – Incidente in via Nizza, l’automobilista rifiuta di farsi identificare

Savona – E’ finito contro il guard rail con l’auto e poi si è rifiutato di fornire le generalità e i documenti e di sottoporsi al test per alcol e sostanze stupefacenti. E’ stato accompagnato per accertamenti in Questura, a Savona, il 50enne che nella notte è stato protagonista di uno strano incidente stradale in via Nizza.

L’uomo ha perso il controllo dell’auto ed è finito contro il guard rail procurandosi diverse ferite fortunatamente non gravi.

All’arrivo dell’ambulanza e delle forze dell’ordine, però, si è innervosito e si è rifiutato di fornire i documenti di identità e di dare spiegazioni su quanto avvenuto.

Quando il personale paramedico gli ha chiesto di sottoporsi al test che verifica l’eventuale consumo di alcolici o di sostanza stupefacenti, ormai un obbligo per chiunque resti coinvolto in un incidente stradale, si è agitato costringendo gli agenti a trasferirlo in Questura per accertamenti.

Qui l’uomo si è calmato ed ha accettato di collaborare fornendo quanto richiesto.

Sono ora in corso accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.