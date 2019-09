Viadotto Bisagno sulla A12 – Autostrade disponibile ad assemblea pubblica con i residenti preoccupati

Genova – Un’assemblea pubblica, con i residenti della zona di Gavette, a Staglieno, per chiarire ogni informazione sullo stato di salute del viadotto Bisagno, sull’autostrada A12 Genova Livorno.

A proportlo la società Autostrade per l’Italia, del Gruppo Benetton, dopo il cedimento di parti del viadotto che hanno messo in allarme la popolazione che risiede vicino e sotto l’enorme ponte autostradale.

Una preoccupazione alimentata anche da quanto successo il 14 agosto del 2018 con il crollo di Ponte Morandi, seguito dalla stessa società e da quanto sta emergendo dalle indagini sulla morte di 43 persone e sulle presunte carenze nella manutenzione della struttura.

La Direzione di Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia propone ai residenti della zona delle Gavette di incontrarsi al più presto per condividere informazioni e documentazione sul viadotto Bisagno. Con questa iniziativa la Direzione di Tronco intende rassicurare i residenti riguardo alle preoccupazioni manifestate in questi giorni sulle condizioni del ponte.

Nel corso della riunione, che verrà organizzata nei prossimi giorni, saranno illustrati gli esiti dei recenti monitoraggi effettuati sul viadotto (anche da una società di ingegneria esterna) oltre che gli interventi di manutenzione in corso e programmati.

I tecnici della Direzione di Tronco si rendono fin da ora disponibili a effettuare anche un sopralluogo con i residenti presso il viadotto.