Volpara – Oggi la manifestazione di proteste dei residenti

Genova – Una manifestazione di protesta dei residenti della zona della Volpara e Gavette per chiedere più rispetto per le esigenze di una zona che da anni combatte con le forti emissioni dell’impianto Amiu, le emissioni dei crematori del cimitero di Staglieno e con i pericoli collegati al degrado del viadotto autostradale Bisagno.

L’appuntamento è fissato per questo pomeriggio, alle 17, presso i giardini del campo sportivo Gavette, dove i manifestanti si riuniranno per poi muovere in corteo verso l’impianto Amiu.

Il corteo potrebbe provocare disagi alla circolazione stradale ma non sono previsti blocchi.

I cittadini protestano contro le esalazioni che vengono emesse dall’impianto Amiu ma chiedono anche rassicurazioni per quelle dei crematori del Cimitero di Staglieno, in funzione quasi 24 ore su 24 e per avere certezze sullo stato di salute del viadotto autostradale Bisagno, sulla A12, dove si registrano ripetuti crolli di calcinacci e, recentemente, la caduta di un grosso pezzo di tubatura dello scarico delle acque piovane.