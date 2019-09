Voltri – Ricerche per un escursionista disperso da una settimana

Genova – Doveva trascorrere qualche giorno nella natura ma è stato ufficialmente dichiarato “disperso” il 47enne di Voltri che si è avventurato sulle alture della zona per un’avventura in solitaria. L’uomo, accompagnato dal fratello, ha raggiunto una zona molto isolata dove avrebbe dovuto trascorrere un paio di notti con tenda ed equipaggiamento per un campeggio “avventuroso” ma dopo 7 giorni di silenzio i familiari hanno deciso di chiamare i soccorsi non riuscendo più a contattarlo.

Sul posto dove era stata segnalata la sua tenda sono così arrivate le squadre dei vigili del fuoco, la protezione civile e i volontari.

Sono partite le ricerche nella speranza che l’uomo si sia semplicemente spostato senza comunicare con i familiari visto che non è in possesso di un telefono cellulare.