San Fruttuoso – Autobus senza controllo urta auto e sfonda cancello, un ferito

Genova – Un autobus della linea 89 ha improvvisamente perso il controllo, questa mattina, in via Papa Giovanni XXIII, nel quartiere di san Fruttuoso, finendo prima contro alcune auto in sosta e terminando la sua corsa contro una cancellata.

Nell’impatto è rimasta ferita una persona che è stata subito trasportata in ospedale. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

Da una prima ricostruzione sembra che l’incidente sia avvenuto perché l’autobus sembrava avere i freni rotti o comunque malfunzionanti.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i tecnici di AMT che stanno valutando cosa possa aver causato il danno.